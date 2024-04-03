В Жондорском районе Бухарской области 2 апреля обрушилась часть моста над рекой Зарафшан. Это произошло во время проезда большегрузного автомобиля. Фото об этом появились в социальных сетях.

В хокимияте районе сообщили об отсутствии пострадавших. Создана рабочая группа, которая начала изучение причин происшествия.

В феврале в Мубарекском районе Кашкадарьи при проезде грузовика по мосту через канал, на котором было ограничено движение транспорта, также произошло обрушение. Никто не пострадал. Мост планируется восстановить во втором квартале года.

В конце марта во время ливней в Ургутском районе Самаркандской области и Китабском районе Кашкадарьи из-за повышения уровня воды в реках были разрушены мосты. Оба моста восстановили.