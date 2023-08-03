Компания Uzbekistan Airports объявила о планах привлечь три новых оператора такси для работы в аэропорту Ташкента.

На площадке E-auksion.uz размещены три лота по аренде площадей для размещения такси — в общем зале и CIP-зале прилёта международного аэропорта и в зала прилёта терминала внутренних авиалиний.

Торги состоятся 17 августа. Компании-претенденты должны располагать своим парком автомобилей не старше трёх лет, работающих на бензине, либо электрокаров. В штате компании должны быть официально трудоустроены квалифицированные водители с базовым знанием узбекского, русского и английского языков.

Автомобили должны быть брендированы, а водители одеты в единую униформу. Компания должна будет обеспечить для пассажиров все формы оплаты — наличные и банковские карты местных и зарубежных платёжных систем.

С осени прошлого года в непосредственной близости к залу прилёта международного терминала размещаются только машины единой службы такси аэропорта — Taxi Airport Tashkent. Остальные такси могут забирать пассажиров со стоянки или у дороги.

В конце июля Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей заявил, что наличие единой службы такси в аэропорту, действующей по фиксированному тарифу, нарушает законодательство, назвав это «введением искусственных барьеров». В заявлении также говорится о высокой цене на стоянку у международного аэропорта.

В ответ Uzbekistan Airports заявила, что организация единой службы такси, соответствующей строгим требованиям безопасности и качества, была единственным способом навести порядок в аэропорту. В компании сообщили, что намерены добиваться отмены предписания Комитета по развитию конкуренции, а также привлечь новые компании, оказывающие услуги такси.