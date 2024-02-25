Дисциплинарный комитет Международной футбольной федерации (ФИФА) 22 февраля принял решение по поводу многолетнего финансового спора между клубом из Узбекистана «Бунёдкор» и бразильскими футболистами Ривалдо и Денилсоном, которые выступали за ташкентский клуб в конце 2010-х.

По данным спортивного сайта Tribuna.uz, ФИФА направила в Ассоциацию футбола Узбекистана решение, обязывающее «Бунёдкор» выплатить Ривалдо задолженность в 8,16 млн евро, а перед Денилсоном — 1,11 млн долларов. Информацию «Газете.uz» подтвердил источник в АФУ, который также указал, что ассоциация получила только уведомление, но она не вмешивается в дела клуба.

Согласно решению, клуб «Бунёдкор» признан виновным в неисполнении в полной мере решения Национальной палаты по разрешению споров ФИФА (NDRC) от 21 сентября 2017 года. Это полностью подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября 2023 года.

Ташкентский клуб обязан выплатить Ривалдо Витор Борба Феррейре — суммарно 8,16 млн евро (110,3 млрд сумов по курсу ЦБ на 26 февраля):

2 489 947 евро — невыплаченные клубом примеальные игроку и годовой бонус в 5%;

5 664 000 евро — компенсация в связи с расторжением контракта и годовой бонус в 5%;

10 000 швейцарских франков — компенсация расходов на арбитражное разбирательство.

Обязательства перед Денилсоном Мартинсом Насименто — суммарно 1,11 млн долларов (13,88 млрд сумов):

700 тысяч долларов — невыплаченные клубом бразильцу премиальные и годовой бонус в 5%;

400 тысяч долларов — компенсация за нарушение условий контракта и 5-процентный годовой бонус.

10 тысяч швейцарских франков — компенсация расходов на арбитражное разбирательство.

Отмечается, что ФИФА предоставила «Бунёдкору» срок в 30 дней на выплату этой суммы. В противном случае организация примет «соответствующие меры». Ташкентский клуб также был оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков.

Напомним, Ривалдо выступал за клуб «Курувчи» («Строитель»), который позже сменил название на «Бунёдкор», в 2008—2010 годах и трижды становился чемпионом Узбекистана, забив 37 голов за 61 матч. Он является обладателем «Золотого мяча» 1999 года, титула лучшего футболиста года в мире по версии ФИФА, победителем двух чемпионатов Испании, Кубка Испании и Суперкубка УЕФА. Футболист за свою карьеру выступал за «Депортиво», «Барселону», «Милан» и другие команды.

Денилсон перешёл в «Бунёдкор» в 2010 году и в том же сезоне выиграл чемпионат Узбекистана, забил 4 гола в 14 матчах в Высшей лиги и 5 голов в 6 играх в Лиги чемпионов Азии.

Клуб «Курувчи» был создан компанией «Нефтегазмонтаж», которая входила в структуру холдинга Zeromax.

Первоначально Ривалдо подписал однолетний контракт с «Бунёдкором», с которым его познакомили «связи с Барселоной». Его годовой контракт стоил 6 млн евро после уплаты налогов (5,3 млн фунтов стерлингов) плюс сделка по правам на использование его образа, которая принесла ему 26% от некоторых других доходов, то есть за первый год он заработал около 7,1 миллиона фунтов стерлингов.

Тем не менее, через несколько месяцев после подписания контракта летом 2008 года он согласился продлить соглашение ещё на два года, до лета 2011 года, а также обязанности советника.

Как пишет издание Sporting Intelligence, «в первый год все казалось хорошо, у «Бунёдкора определённо было много денег». Клуб нанял Зико в качестве тренера (2008−2009), а затем Фелипе Сколари (2009−2010), а также предложил Самюэлю Это’о присоединиться к ним на один сезон за 25 млн долларов, но он отказался. Клуб также платил по 1 миллиону долларов каждому известным испанским игрокам из «Барселоны», в том числе Андресу Иньесте, Карлесу Пуйолю и Сеску Фабрегасу, за то, чтобы они посетили Ташкент, чтобы принять участие в тренерских семинарах и мастер-классах. На второй год Ривалдо, с лета 2009 года, футболисты перестали платить зарплату. «Ему сказали, что серьёзной проблемы нет, а только проблема с денежными потоками, и хотя это казалось необычным, он не считал, что есть повод для беспокойства», — рассказал его адвокат.

По словам юриста, зарплату не платили уже год, но Ривалдо, пригласивший в клуб несколько молодых бразильцев и других сотрудников, «чувствовал себя ответственным за их благополучие, поэтому остался, чтобы позаботиться о них, и из своего кармана платил им зарплату».

«У меня были большие планы. Я хотел, чтобы клуб развивался, чтобы он стал заметен на футбольной карте мира. Мне хотелось улучшить игру „Бунедкора“, повысить качество тренировок и вывести клуб на новый профессиональный уровень. Я отправил людей из „Бунедкора“ в „Челси“, „Интер“ и „Милан“, чтобы они изнутри посмотрели, что такое успешный европейский клуб», — сокрушался бразилец в интервью Sporting Intelligence.

К июлю 2010 года Ривалдо решил обратиться в суд, примерно в то же время компания Zeromax обанкротилась. Футболист оценил свои потери в 16 млн евро. По его словам, он намерен добиваться, чтобы ему выплатили хотя бы часть этой суммы.