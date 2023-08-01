Бахрам Маматмуратович Мансуров назначен генеральным директором Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Узбекистана («Узатом»), сообщает УзА.

До назначения с 2018 года он работал заместителем, а затем первым заместителем главы «Узатома».

Бахрам Мансуров окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа в Украине по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

В 1992—1998 годах работал оператором, инженером, начальником отдела управления газовых месторождений «Шуртангаз», в 1998—2001 годах — главным специалистом, руководителем группы по контролю деятельности строительства на площадке, подготовке к работе и пуску «Управление строительства Шуртанского газо-химического комплекса».

В 2001—2010 годах занимал должность главного технолога УДП «Шуртанский газо-химический комплекс» при «Узнефтегаздобыче», в 2010 — 2013 годах — и. о. главного инженера Шуртанского ГКХ, а в 2013—2014 годах — врио директора Шуртанского ГКХ.

До 2017 года был и. о. главного инженера Шуртанского ГКХ, в 2017 году — заместителем начальника главного управления по координации производства и ведение единой технической политики «Узбекнефтегаза», а 2017−2018 годах — первым заместителем председателя правления — главным инженером «Узтрансгаза».

Начальником Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики назначен Илхом Анварович Ниматуллаев.

Ранее он работал начальником управления методологии и лицензирования Министерства энергетики, а до этого — начальником управления по развитию электросетей Минэнерго, главным специалистом в Кабинете министров.