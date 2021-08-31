Азим Ахмедхаджаев назначен первым заместителем министра энергетики, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

До назначения с 2019 года Азим Ахмедхаджаев работал заместителем хокима Джизакской области — начальником управления по инвестициям и внешней торговли.

Азим Ахмедходжаев (1979 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2002). Работал в структуре Национального банка, а также в Министерстве экономики и Фонде реконструкции и развития Узбекистана. С мая 2016 года по март 2017 года был председателем правления банка «Асака».

Руководил Государственным комитетом по инвестициям в 2017−2018 годах. В феврале 2018 года возглавил Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, а в августе стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн в Национальном агентстве проектного управления.