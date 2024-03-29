Бывший председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Джуракулович Хаджаев назначен заместителем генерального директора Агентства кинематографии при Министерстве культуры. Об этом сообщает УзА.

Как писала «Газета.uz», Алишер Хаджаев возглавлял НТРК с 2005 года по февраль 2024-го (кроме периода с февраля по август 2017 года).

Агентство кинематографии было образовано вместо Национального агентства «Узбеккино» указом президента в апреле 2021 года. Его руководителем является Фирдавс Абдухаликов.