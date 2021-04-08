Национальное агентство «Узбеккино» переименовано в Агентство кинематографии Республики Узбекистан указом президента «О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли» от 7 апреля.

Документом учрежден ежегодный Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», который впервые пройдет в 2021 году.

Учреждена также государственная стипендия имени Худойбергана Девонова для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по направлению кинематографии.

Кроме того, в Узбекистане ежегодно будет проводиться Национальная кинопремия «Олтин Хумо».

Указом учрежден нагрудный знак «Кинематография фидокори» для поощрения творческих работников и специалистов, эффективно работающих в сфере национальной кинематографии.

Образована негосударственная некоммерческая организация Союз представителей киноиндустрии Узбекистана по управлению авторскими правами представителей киноискусства и киноиндустрии на коллективной основе.



При учредительстве Агентства и Союза представителей киноиндустрии Узбекистана создается также негосударственная некоммерческая организация Центр развития национальной кинематографии.

Основные задачи центра:

финансовая поддержка производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции;

организация на основе рыночных принципов проката фильмов, произведенных на основе государственного заказа;

привлечение отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов;

финансирование субтитрирования и дубляжа национальных фильмов на иностранные языки, лучших мировых кинопроизведений — на государственный язык;

обеспечение участия произведений национального киноискусства в международных кинофестивалях, а также организация отечественных и международных кинофорумов;

поддержка Творческого союза кинодеятелей Узбекистана и негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии посредством выделения грантов и социальных заказов.

При Агентстве кинематографии создаются высшее образовательное учреждение Академия кинематографии Узбекистана, государственное учреждение «Национальный кинофонд Узбекистана» на базе государственного унитарного предприятия «Республиканский кинофонд» и ГУП «Киноконцерн „Узбекфильм“» на базе ГУП «Узбекфильм», оказывающее услуги частным кинокомпаниям по созданию фильмов, мультфильмов и сериалов. Это предусмотрено постановлением президента «О совершенствовании системы государственного управления в области кинематографии и создании достойных условий для творческой деятельности представителей сферы».

Вместе с тем упраздняются ГУП «Студия мультипликационных фильмов», «Республиканский центр кинопроката», «Дом кинематографистов», «Центр переподготовки и повышения квалификации работников сферы киноиндустрии».

Указом президента, который упоминался выше, определены также приоритетные направления развития национальной кинематографии:

формирование киноискусства в качестве стратегического источника культуры, духовно-просветительской жизни общества, в том числе воспитания молодежи в духе патриотизма;

совершенствование системы государственной поддержки киноиндустрии на основе рыночных принципов, а также привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных фильмов;

развитие киноиндустрии в качестве отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой;

создание эффективной системы подготовки кадров, повышения квалификации творческих деятелей кино и технических работников сферы кинематографии;

государственное стимулирование производства национальных сериалов, широкое привлечение молодых мультипликаторов и аниматоров к производству анимационных фильмов;

обеспечение гарантированной защиты авторского права в сфере кино, развитие системы кинопроката и продвижение национальных фильмов на мировые кинорынки.

Документом также установлен порядок производства фильмов по заказу Агентства кинематографии и субсидирования создания сериалов республиканскими телеканалами (12 млрд сумов ежегодно).

За счет государственного бюджета будет покрываться часть расходов («rebate») на создание на территории Узбекистана художественных и документальных фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач. Указом описывается порядок назначения этих компенсаций (20 млрд сумов ежегодно).