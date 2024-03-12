Хоким Ангорского района Сурхандарьинской области Косим Мардонов приобрёл автомобиль Captiva-5 за счёт средств «женской тетради». На это обратил внимание Telegram-канал «Ревизор». Информацию изучают в Агентстве по противодействию коррупции Узбекистана.

В частности, сообщается, что автомобиль Captiva (номер — 75 026 DAV) 2018 года производства, находившийся на балансе хокимията, в ноябре 2022 года попал в ДТП, из-за чего пришёл в неисправное состояние. Автомобиль был продан на аукционе за 120 млн сумов в марте 2023 года.

В феврале этого года хоким подписал решение о выделении 349 млн сумов на покупку нового автомобиля. На основе этого решения хокимият района приобрёл автомобиль Captiva-5 за 349,9 млн сумов. При этом предельная стоимость служебного автомобиля для хокимов районов и городов установлена в 1000 БРВ (340 млн сумов).

В качестве источника финансирования покупки указан фонд поддержки женщин, включённых в «женскую тетрадь».

При этом у хокимията имеется долг перед Бюро принудительного исполнения на 1,4 млрд сумов.

Anhor.uz также сообщил о других случаях покупки дорогих автомобилей со стороны должностных лиц, которые нарушили требование о предельной стоимости машин.

В апреле 2023 года Банковско-финансовая академия Узбекистана закупила автомобиль Malibu-2 за 419 млн сумов для проректора академии Д. Муминова.

Кунградский районный хокимият в феврале 2022 года приобрёл Traiblazer LTZ-AT за 398 млн сумов.

В марте 2022 года Комитет семьи и женщин закупил три Malibu-2 по 405,9 млн сумов на каждое авто. Общая сумма покупки составила 1,2 млрд сумов.