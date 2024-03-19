Ещё один школьник скончался в больнице от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествие в Каганском районе Бухарской области 18 марта. Об этом Bugun.uz сообщил председатель махалли «Сухор» Б. Тойиров.

Напомним, автобус, в котором школьники ехали в областной музыкально-драматический театр, столкнулся с грузовым автомобилем (бетономешалкой), отчего оба опрокинулись. Ранее сообщалось о смерти в больнице одного ученика 9 класса, получившего тяжёлые травмы. Другим 25 пассажирам автобуса оказана первая помощь на месте, сообщили в СБДД МВД.

На видео происшествия видно, что на перекрёстке, где произошла авария, не работал светофор. Бетономешалка двигалась по главной дороге, автобус со школьниками в этом время пересекал перекрёсток, и грузовик врезался в него.

Согласно правилам перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и требований по обеспечению безопасности автобусных перевозок, для организации экскурсионных, туристско-экскурсионных поездок детей, учащихся школ, колледжей и лицеев администрация учебного заведения должна получить разрешение в районном (городском) отделе народного образования, заключить договор с перевозчиком и обратиться в СБДД для организации сопровождения.

По данным издания, администрация школы не обращалась СБДД. Водитель О. Ш. (1991 года рождения) был зарегистрирован в компании Buxoro Express Trans и занимался перевозкой пассажиров. По данным сайта «Новый Узбекистан», он тоже скончался в больнице от полученных травм.

Заместитель министра дошкольного и школьного образования Фарход Бокиев посетил Бухарскую область и навестил учеников, которые находятся в больнице.





Затем замминстра посетил специализированную школу №5, где обсудил аварию и её причины, подчеркнув, что халатное отношение к служебным обязанностям и безразличие к судьбам учеников является непростительной ошибкой.

По данным МДШО, к ученикам, попавшим в аварию, и их родителям были прикреплены психологи.