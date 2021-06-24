Узбекистан вошел в топ-10 стран мира по добыче золота, сообщил Forbes со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. На это обратил внимание Spot.

Если в 2019 году страна добыла 94,6 тонны золота, то в 2020 году впервые превысила показатель в 100 тонны золота (101,6 тонну). Это позволило ей занять место Перу на 8-й строчке рейтинга.

Forbes отметило, что в Узбекистане находится крупнейший в мире по площади открытый золотой рудник — Мурунтау, где также огромные залежи бирюзы и мышьяка. Издание со ссылкой на геологов допускает, что на рудник может быть крупнейшим в мире золотым запасом.





В рейтинге первое место занял Китай с 368,3 тоннами золота, на втором месте — Россия (331,1 тонна), на третьем — Австралия (327,8 тонн).

В топ-10 также вошли США (190,2 тонн), Канада (170,6 тонн), Гана (138,7 тонн), Бразилия (107 тонн), Мексика (101,6 тонна) и Индонезия (100,9 тонн).

Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC), мировая добыча золота в 2020 году составила 3478,1 тонны (122,7 миллиона унций), что говорит о снижении показателя второй год подряд после последовательного роста в течение последних нескольких лет. Очевидно, что пандемия способствовала этому замедлению в прошлом году, но также можно заметить последствия неуклонного сокращения бюджетов на геологоразведочные работы, пишет Forbes.

В конце марта Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объёмы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020-й год.