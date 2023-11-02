С полуночи 3 ноября в Ташкенте запускается циркуляция тепловой системы из теплоисточников, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

В сообщении отмечается, что запуск отопительного сезона начинается «по многочисленным просьбам уважаемых граждан и на основании данных метеорологической службы, на основании решения хокима Ташкента».

Соответственно, с 6 ноября начинается поэтапное обеспечение теплоэнергией объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов.

В случае выявления каких-либо проблем или неисправностей в процессе подключения дома или учреждения, либо несоответствующего выполнения обязанностей со стороны поставщика тепла, ТЧСЖ и управляющих компаний хокимият просит обращаться по номерам:

1055;

71−210−01−87;

71−210−01−41;

71−210−01−11;

71−210−01−63.

Можно также отправить сообщение на страницы хокимията Ташкента в социальных сетях.