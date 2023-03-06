В Ташкенте с 10 марта будет отключено центральное отопление, сообщила в понедельника марта пресс-служба хокимията столицы.

В городской администрации напомнили, что отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться — когда она выше 8 градусов.

«Принимая во внимание, что с марта среднесуточная температура — выше 10 градусов, планируется с 10 марта 2023 года завершить отопительный сезон 2022−2023 годов», — говорится в сообщении.

Напомним, отопление в Ташкенте было включено с 22 октября.