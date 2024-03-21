Решением Национального агентства перспективных проектов Узбекистана от 5 марта увеличены размеры сборов для криптобирж (с 400 до 740 базовых расчётных величин, более чем в 1,8 раза) и криптомагазинов (с 20 до 185 БРВ, более чем в 9 раз).

Как сообщила пресс-служба НАПП, анализ деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, в частности, криптобирж и криптомагазинов, «показал достаточную рентабельность их деятельности».

«Изменения позволят увеличить поступления в государственный бюджет не менее чем в 2 раза, при этом не окажут значительного негативного влияния на финансовое состояние провайдеров услуг», — говорится в сообщении.

Поправки вступят в силу через три месяца, т. е. с начала июня.

Напомним, Национальное агентство перспективных проектов является лицензирующим органом для деятельности криптобирж, майнинг-пула, криптодепозитария и криптомагазинов.

19 февраля НАПП утвердило правила осуществления деятельности майнинг-пула — организации, предоставляющей электронную платформу для консолидации вычислительных мощностей для обеспечения деятельности по майнингу. С принятием этого документа в Узбекистане завершено формирование законодательной базаы в сфере оборота криптоактивов.