Политика

Президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в стране, утверждение чести и достоинства человека, заботу о природе, а также планы по превращению Узбекистана в одно из самых благоприятных и привлекательных государств для бизнеса.

Экономика

Размеры сборов для криптобирж и криптомагазинов в Узбекистане увеличены в 1,8 и 9 раз соответственно. В сообщении НАПП говорится, что их деятельность достаточно рентабельна и изменения не окажут негативного влияния на их финансовое состояние.

Общество

В Ташкентском доме фотографии проходит выставка, посвящённая Наврузу. На ней представлено более 120 архивных снимков о том, как праздник отмечали в 1990−2004 годах. В Ташкенте торжества когда-то проходили на площади Независимости и в Национальном парке. Фото.

Наступление весны в сёлах Узбекистана отмечают традиционными играми. Одна из них — купкари. Фоторепортёр «Газеты.uz» Холида Мусулмон отправилась на состязание в Джизакскую область и рассказывает, зачем мужчины играют в купкари, какие призы получают победители и почему турниры не посещают женщины.

В соцсетях появилось видео, на котором Tahoe и Song Plus едут по улице в Ташкенте со скоростью 170−180 км/ч. Водителей (26 и 35 лет) оштрафовали, с ними также провели «профилактическую беседу».

Региональный представитель обмудсмана, представители Национального агентства социальной защиты и Министерства здравоохранения в ходе мониторингового визита в колонию №27 в Каракалпакстане выявили, что 47 заключённых страдают от остеомиелита и остеохондроза и нуждаются в операции.

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