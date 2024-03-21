УБДД ГУВД Ташкента 20 марта сообщило о привлечении к административной ответственности двух водителей, передвигавшихся по улице Файзли в Сергелийском районе со скоростью 170−180 км/ч и выложившим видео об этом в интернет.

Водитель Tahoe (01X080KB) Ахрор 1998 года рождения и водитель BYD Song Plus (01U081DC) Сирожиддин 1989 г. р. своими действиями подвергли опасности свои жизни и жизни других людей, говорится в сообщении.

В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 128-³ Кодекса об административной ответственности. Согласно этой статье, превышение установленной скорости движения (60 км/ч) на величину более 40 км/ч влечёт наложение штрафа в сумме девяти базовых расчётных величин. Это равно 3,06 млн сумов, или менее 245 долларам США.

С водителями также проведена «профилактическая беседа», сообщили в УБДД.