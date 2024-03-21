Региональный представитель обмудсмана в Каракалпакстане совершил мониторинговый визит в колонию №27. Его сопровождали представители Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана и Министерства здравоохранения Каракалпакстана, сообщила пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека.

Участники мониторинга проверили условия проживания заключённых, осмотрели душевые, медицинское отделение, кухню и помещения для хранения продуктов, условия труда и помещения для длительных свиданий. Они дали рекомендации по выявленным недостаткам.

Региональный представитель омбудсмана индивидуально побеседовал с заключёнными, изучил их мнение об условиях в учреждении и выслушал их обращения.

Все заключённые в колонии были осмотрены группой врачей из 10 человек с использованием аппаратов УЗИ, ЭКГ и рентгеновского оборудования. В результате 47 из них поставлены диагнозы «остеомиелит» и «остеохондроз» и назначено стационарное лечение, им требуется операция.

«15 осуждённым предоставили лекарства по рекомендации врачей. Кроме того, в кардиологическом отделении поликлиники запланировано амбулаторное и стационарное лечение 20 человек. Ещё 4 осуждённым по рекомендации врача были выданы очки», — говорится в сообщении.

Остеомиелит — заболевание, представляющее собой воспаление костной ткани (а также окружающих кость мягких тканей), вызванное проникновением инфекции. Путь инфекции может открыть травма или хирургическое вмешательство. Инфекция также может распространиться из уже существующего в теле очага воспаления. В большинстве случаев остеомиелит поражает кости голени, но возможно поражение и других костей (например, костей руки).

Остеохондроз представляет собой заболевание опорно-двигательного аппарата, проявляющееся истончением костей и хрящей суставов. Чаще всего у пациентов диагностируется остеохондроз позвоночника, при котором возникает разрушение межпозвоночных дисков в шейном, поясничном или грудном отделе.