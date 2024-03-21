Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг выступил на торжественном мероприятии, посвящённом празднику Навруз, во дворце Humo Arena в Ташкенте. Мероприятие должно было состояться в парке «Янги Узбекистон», но в связи с погодными условиями место его проведения было изменено.

«Сегодня с дождями земля напоится живительной влагой, а значит, в дома придут изобилие и достаток. И мы все принимаем это с благодарностью», — отметил глава государства.

«Со сменой времён года повсюду происходят чудесные преображения. Наступает новый день, новая пора, ощущается дыхание новой жизни. Пробуждается природа, сердце наполняется радостью», — сказал президент.

«Страна с каждым днём преображается и становится краше», — сказал Шавкат Мирзиёев, перечислив такие изменения, как «возведение современных предприятий, комфортных домов, социальных и культурных объектов, дорог и мостов, скверов и садов».





«Всё более утверждается уважение чести и достоинства человека как высшей ценности, обеспечение его жизненных интересов, социальной защиты, поддержка нуждающихся слоёв населения, забота о каждом соотечественнике, независимо от нации, языка и вероисповедания, становятся основой нашей деятельности», — подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Навруз призывает «беречь окружающий мир, прежде всего землю, воду, флору и фауну, чистый воздух, относиться к родной природе с сыновней любовью», и в Узбекистане «осуществляется колоссальная работа, отвечающая этому благородному призыву».

Он сравнил Навруз с молодостью — «весной в жизни человека» и отметил успехи молодёжи страны — «поколения Нового Узбекистанав» — в разных сферах, в частности, в спорте.





Отдельно президент обратился к гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову (на фото), который недавно вошёл в четвёрку сильнейших шахматистов мира, досрочно победив на Пражском международном турнире. Он также отметил достижения девушек в сфере спорта.

Молодости, как и предпринимательству, «присущи постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению», продолжил президент. Назвав бизнес «решающей силой не только в экономике, но и социальной жизни», он заверил, что в стране будут создаваться «ещё более широкие возможности для развития деловой среды».

Программы развития предпринимательства и самозанятости направлены на то, «чтобы Новый Узбекистан стал одним из самых благоприятных и привлекательных государств для предпринимательства и бизнеса».

Шавкат Мирзиёев назвал основной целью «эффективное использование приусадебных земель, обеспечение их владельцев необходимыми средствами и ресурсами, содействие в поиске рынка сбыта продукции, налаживание мини-производств в домохозяйствах и махаллях, расширение спектра услуг и сервиса».

«В масштабах страны в распоряжении 5,5 миллионов домохозяйств имеется 510 тысяч гектаров, обратите внимание — 510 тысяч гектаров приусадебных земель. Это огромное богатство и колоссальные возможности, ещё не задействованные в полной мере», — заявил президент.

«В условиях Узбекистана человек, эффективно использующий такие возможности и работающий добросовестно, живёт в достатке и благополучии», — добавил он.

«За последние два года мы добились сокращения уровня бедности в Узбекистане с 17% до 11%», — сказал президент. Он отметил, что путём задействования возможностей приусадебных и домашних хозяйств эту цифру можно будет снизить до однозначной.





«Предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодёжь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал. Хочу подчеркнуть: наше государство всегда будет поддерживать таких активных людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ведущую роль в этом он отвёл махалле как «уникальному институту гражданского общества». «Поэтому поддержка махалли, её дальнейшее развитие будут постоянно находиться в центре внимания. Ведь махалля — это оплот дружбы и добра. Махалля — зеркало души нашего народа-созидателя», — отметил президент.

Во время, когда обстановка в мире всё более обостряется, «Навруз служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете», сказал также президент.