В Ташкентском доме фотографии открылась выставка архивных снимков, посвящённых празднику Навруз. Она продлится до 28 марта.

Здесь представлено более 120 фотографий из Национального архива кинофотофонодокументов, а также сделанных корреспондентами Национального информационного агентства (УзА). Выставку посетили корреспонденты «Газеты.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»

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Директор агентства «Узархив» Улугбек Юсупов сообщил, что цель выставки — показать, как празднование Навруза в республике менялось с течением времени. Она охватывает период 1978−2004 годов.

Руководитель агентства отметил важность сохранения исторических кадров для будущих поколений и призвал фотографов открыть личные фонды в государственных архивах.

«По мере изучения истории и исследования архивных материалов мы находим всё новые фотодокументы. Мы продолжим изыскания», — отметил Улугбек Юсупов, пообещав выставлять архивные снимки не в одном, а во многих залах.

Кўргазма 28 мартгача давом этади.

В 2021 году «Газета.uz» публиковала подборку фотографий из Национального архива кинофотофонодокументов о праздновании Навруза в 1970—1990-х годах. На этот раз мы публикуем снимки за 1990−2004 годы.

1990 год

1991 год

1993 год

1994 год

1995−1997 годы

1999−2004 годы