В Ташкентском доме фотографии открылась выставка архивных снимков, посвящённых празднику Навруз. Она продлится до 28 марта.

Здесь представлено более 120 фотографий из Национального архива кинофотофонодокументов, а также сделанных корреспондентами Национального информационного агентства (УзА). Выставку посетили корреспонденты «Газеты.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»



Директор агентства «Узархив» Улугбек Юсупов сообщил, что цель выставки — показать, как празднование Навруза в республике менялось с течением времени. Она охватывает период 1978−2004 годов.

Руководитель агентства отметил важность сохранения исторических кадров для будущих поколений и призвал фотографов открыть личные фонды в государственных архивах.

«По мере изучения истории и исследования архивных материалов мы находим всё новые фотодокументы. Мы продолжим изыскания», — отметил Улугбек Юсупов, пообещав выставлять архивные снимки не в одном, а во многих залах.

Кўргазма 28 мартгача давом этади.

В 2021 году «Газета.uz» публиковала подборку фотографий из Национального архива кинофотофонодокументов о праздновании Навруза в 1970—1990-х годах. На этот раз мы публикуем снимки за 1990−2004 годы.

1990 год

Празднование Навруза в производственном художественном объединении «Шарк гули». Ташкент

Детский ансамбль «Томоша» при Союзе театральных деятелей на 24-часовом марафоне республиканского телевидения. Ташкент, 19 марта

Двухметровый торт с изображением Регистана, изготовленный в Самарканде к Наврузу. Ташкент



1991 год

Навруз на площади Регистан. Самарканд, 23 марта

Жители махалли «Дустлик» Шаватского района готовят сумаляк. Хорезм

Приготовление сумаляка на площади Дружбы народов. Ташкент, 21 марта

Исполнение музыки и танцев на Театральной площали в Ургенче. Хорезм, 22 марта

Артисты Хорезма на праздновании Навруза в столице. Ташкент, 22 марта



1993 год

Празднование Навруза для детей на площади Независимости. Ташкент, 22 марта

Выступление музыкантов. Ташкент, 22 марта

Национальные танцы. Ташкент, 22 марта

Празднование Навруза на площади Независимости. Ташкент, 22 марта

Женщины колхоза «Дустлик» из Термеза готовят сумаляк. Сурхандарья, 22 марта



1994 год

Приготовление сумаляка в хозяйстве Норали Боймуродова в Джаркурганском районе. Сурхандарья, 16 марта

На праздновании Навруза. Ташкент, 21 марта

Танцовщицы на праздновании Навруза в Национальном парке. Ташкент, 21 марта

Празднование в Национальном парке. Ташкент, 21 марта

Торжества в Гулистане. Сырдарьинская область, 22 марта



1995−1997 годы

Празднование Навруза в Нукусе. Каракалпакстан, 1995

Празднование Навруза. Фергана, 21 марта 1997

Игра купкари на лугах Талимарджана. Кашкадарья, 20 марта 1997



1999−2004 годы