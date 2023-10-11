В рамках реформирования сферы железнодорожного транспорта в 2023—2026 года Узбекистан планирует закупить электропоезда из Южной Кореи и Чехии. Это предусмотрено постановлением президента от 10 октября.

Министерству транспорта и компании «Узбекитон темир йуллари» (УТЙ) поручено в октябре подписать прямой контракт с южнокорейской Hyundai Rotem на покупку 6 высокоскоростных электропоездов.

Для этого в ноябре планируется привлечь кредит Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея (EDCF) на 185 млн евро со сроком на 35 лет, включая 10-летний льготный период по ставке 0,1% годовых.

Поезд Škoda 7Ev. Фото: Skoda Transportation.

Кроме того, Минтрансу и УТЙ поручено подписать прямой контракт со Skoda Transportation из Чехии на поставку 30 электропоездов. Для этого намечено привлечь кредиты чешских банков на 350 млн евро по ставке 5,5% годовых на 15 лет, включая 3-летний льготный период.

Все кредиты будут подписываться от имени Узбекистана и под государственные гарантии, говорится в документе.

В апреле 2023 года во время обсуждения сотрудничества в сфере транспорта с руководством Узбекистана премьер Чехии Петр Фиала сообщал, что компания Škoda Transportation участвует в тендере на поставку 34 современных поездов.

Напомним, в 2018 году Узбекистан планировал привлечь Hyundai к организации скоростного движения между Ташкентом и Самаркандом. Проект оценивался в 1 млрд долларов. Стороны также обсуждали поставку электропоездов, однако в итоге «Узбекистон темир йуллари» выбрала испанскую Talgo, которая изготовила для Узбекистана поезда Afrosiyob.

Недавно делегация Узбекистана находилась с визитом в Южной Корее, в ходе которого в том числе проводились переговоры о закупке новых поездов.

Hyundai Rotem — часть Hyundai Motor Group. Основана в 1979 году. С тех пор считается одним из ведущих поставщиков поездов и трамваев. Поезда компании используются более чем в 50 странах, включая США, Новую Зеландию, Австралию, Канаду. В Центральной Азии продукцию Hyundai Rotem использует Казахстан — поезда этой компании обслуживают метро в Алматы.

Skoda Transportation основана в 1995 года в Пльзене. Производит железнодорожные локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, двигатели, тяговое оборудования. Конгломерат также занимается модернизацией железнодорожного и общественного транспорта. Бренд сотрудничает с 14 странами мира, включая Польшу, Китай и США.