Правительство Узбекистана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение о кредите на 108 млн долларов, сообщила пресс-служба банка.

Соглашение было подписано на полях Ташкентского международного инвестиционного форума вице-премьер-министром Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и вице-президентом АБИИ по инвестиционным операциям Константином Лимитовским.

Электрификация 465 км железной дороги и запуск высокоскоростного движения на маршруте, как ожидается, улучшит сообщение и послужит развитию туризма, связав отдаленные районы Хорезмской области с центральными и восточными регионами Узбекистана.

По завершении проект позволит курсировать высокоскоростным поездам со скоростью до 250 км в час, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до трех часов и позволит добраться из столицы Ташкента в Хиву за семь часов.

Проект также поможет превратить железную дорогу в экономический коридор, ориентированный на туризм, путем поддержки городского развития и индустрии устойчивого туризма муниципалитетов вдоль железнодорожной линии, отмечается в сообщении.

Электрификация железной дороги потенциально сократит выбросы парниковых газов более чем на 81 тысячи тонн в год. Это расширит поддержку перехода Узбекистана к низкоуглеродной экономике, дополняя параллельные усилия АБИИ по поддержке развития сектора чистой энергетики в стране.

Ранее Азиатский банк развития также выделил на этот проект 162 млн долларов.