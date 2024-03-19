Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Гамбии при ООН Ламин Дибба 14 марта в Нью-Йорке от имени правительств своих стран подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами, сообщило ИА «Дунё».

Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения.

Они также договорились активизировать взаимодействие по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.





Таким образом, западноафриканская Гамбия стала 148-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Напомним, ранее в марте Узбекистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном и Белизом.