Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Белизом было подписано 6 марта в Нью-Йорке, сообщило ИА «Дунё».

От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер.

Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения.

Достигнута договорённость активизировать поиск взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.

Таким образом, расположенный в Центральной Америке Белиз стал 147-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения.

Напомним, 5 марта также в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Лихтенштейном.