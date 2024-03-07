Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Белизом было подписано 6 марта в Нью-Йорке, сообщило ИА «Дунё».
От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер.
Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения.
Достигнута договорённость активизировать поиск взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.
Таким образом, расположенный в Центральной Америке Белиз стал 147-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения.
Напомним, 5 марта также в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Лихтенштейном.