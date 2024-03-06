Княжество Лихтенштейн стало 146-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

5 марта в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Лихтенштейном.

От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Лихтенштейна при организации Кристиан Венавейзер.

Стороны выразили обоюдную готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения.

Достигнута также договорённость об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с европейскими странами», — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения, стала Уганда.