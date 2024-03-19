Сотрудники Службы государственной безопасности предотвратили ввод в оборот 9400 фальшивых долларов, завезённых из Кыргызстана. Об этом сообщило УзА.

При остановке и досмотре автомобиля Honda в Папском районе Наманганской области у водителя, 46-летнего жителя Чиназского района Ташкентской области было обнаружено 4000 фальшивых долларов.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что эти купюры он приобрёл у ранее судимого 51-летнего жителя Янгикурганского района за 2200 долларов.

Этот человек был задержан при попытке продать 5400 поддельных долларов за 3000 долларов.

Стало известно, что он получил фальшивые деньги от своих криминальных партнёров из Кыргызстана.