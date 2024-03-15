Президент Шавкат Мирзиёев 14 марта находился в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области, где провёл совещание по вопросам повышения доходов населения через полное задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств. Как писала «Газета.uz», район определён образцовым в этой сфере, его опыт впоследствии планируется распространить на весь Узбекистан.

«Многие наши люди стараются, стремятся к лучшей жизни. Им нужна поддержка. Нужен источник, средства. Я прибыл сюда с этими средствами. Мы выделяем большие средства для предпринимательства, для занятости, выведения людей из бедности в Сайхунабадском районе», — сказал президент (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

По его словам, выделяемые средства и возможности не доходят до всех 83 тысяч жителей района. Он поручил ответственным лицам разделить между собой все 19 махаллей и 794 улицы района и разработать технико-экономическое обоснование по реализации проектов в каждой махалле за счёт 200 млрд сумов, выделяемых на текущий год. Помощники хокима района в каждой махалле разработают бизнес-планы для населения исходя из критерия «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода».

«Хокимы сами съездили и увидели сами, каких больших успехов достигли китайцы. Там есть порядок, дисциплина, труд на благо народа 24 часа в сутки. Это можно сделать? Конечно, можно. Нам нужно одно — желание, стремление, ранний подъём и труд. Сегодняшние слова касаются не только Сайхунабада. Хокимы всех областей в течение 10 дней должны проанализировать свои районы, лично посетить каждый район и объяснить ответственными лицам, как нужно работать», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что в экономических ведомствах Сайхунабадского района работают 138 сотрудников.

«Если сказать по справедливости, если у них есть совесть, столько людей не оправдали полученную зарплату. Руководители, сидящие в Ташкенте, в областях, не спускались вниз и не обучали их, не требовали, были безразличными. Лишь проводили собрания и ограничивались общими поручениями», — заявил он.

Глава государства отметил, что в районе 4500 семей, или каждая пятая, получает пособие, насчитывается 2400 безработных, уровень бедности — 14%, поступления местного бюджета — 27 млрд сумов, а расходы — 67 млрд сумов.

Из-за того, что в Сайхунабаде не растёт предпринимательство и «не чувствуется дыхание Нового Узбекистана», от должностей освобождены первый заместитель хокима Сырдарьинской области, хоким района и его первый заместитель, а также управляющие филиалами «Агробанка» и Народного банка.