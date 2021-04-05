Президент России Владимир Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к конституции РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока, сообщило РИА Новости.
С учетом требований статьи 81 конституции в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что президентом «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа».
Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции России, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением.
Напомним, на голосовании по поправкам к конституции за выступили 77,92% проголосовавших россиян, против — 21,27%.
Нина Ромашкина
Правильно. На сегодня альтернативы Путину в России нет.
Алишер Хурсандов
Не так давно и у нас похожие “финты“ были, но Путин переплюнул всех: что только не придумают, лишь бы удержаться у власти. Не верю, что в России перевелись нормальные соискатели. При Брежневе тоже все в ладоши хлопали..
Sanjar Rajabov
Это крайне отвратительный сигнал всем другим главам СНГ..
Очень жаль
Always The Truth
Ну не молодец ли? В 2036 еще обнулится. Так будет сам себя обнулять бесконечно. Легче было бы сразу себя царем объявить.
Eugenie Muminova
Позорище какое, совсем обнаглел от вседозволенности.
Artem Tom
Ждем 2026-й, если вы понимаете, о чём я:)
Alejandro Rodriguez
А что в этом плохого, если народ устраивает?