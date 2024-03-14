Первый регулярный рейс авиакомпании LOT Polish Airlines в Ташкент вылетел из аэропорта Варшавы 13 марта в 22:55. В столицу Узбекистана самолёт Boeing 737 MAX 8 польских авиалиний LOT приземлился в 9:00 по местному времени. Время полёта составило 6 часов, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

В церемонии открытия нового авиасообщения в Международном аэропорту Ташкента приняли участие директор аэропорта Джасур Пулатов, генеральный директор Polish Airlines Михал Фийол, посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев, посол Польши в Узбекистане Радослав Грук, представители Министерств транспорта и культуры и Комитета туризма Узбекистана, а также журналисты и блогеры обеих стран.

«Открытие рейсов между Варшавой и Ташкентом — для нас важный шаг по налаживанию авиасообщения с Европой. После пандемии LOT Polish Airlines стала первой европейской авиакомпанией, открывающей для узбекистанцев рейсы в города Европы, а для европейцев — в города Узбекистана. И мы рассматриваем это не просто как сотрудничество авиакомпании и аэропорта — авиасообщение откроет новую главу в развитии туризма с обеих сторон», — сказал руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.

«Узбекистан — одна из самых интригующих стран в мире, которая может предложить многое пассажирам из Польши и Европы. Я убеждён, что возможность добраться до сердца Центральной Азии с комфортом на борту нашего самолёта создаст потенциал для дальнейшего развития туризма и экономического сотрудничества между Польшей и Узбекистаном. Мы открыли это направление также с учётом интересов граждан Узбекистана. Из варшавского аэропорта имени Шопена, который является удобным транзитным пунктом, пассажиры из Ташкента могут добраться почти до 80 городов в Европе или Северной Америке, доступных в нашей сети маршрутов», — отметил генеральный директор LOT Polish Airlines Михал Фийол.

Планируется, что полёты по направлению Ташкент-Варшава-Ташкент будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8. В апреле и мае польский авиаперевозчик намерен выполнять дополнительный рейс по этому маршруту по вторникам с плановым возвращением в Варшаву по средам. Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании lot.com, а также в авиакассах и турагентствах.

LOT Polish Airlines — польская авиакомпания, основанная в 1929 году со штаб-квартирой в Варшаве. Авиаперевозчик является членом Star Alliance — старейшим из существующих, крупнейшим и наиболее представительным авиационным альянсом в мире. В парке авиакомпании порядка 80 воздушных судов, а маршрутная сеть составляет более 100 различных направлений.