Кыргызстан закупит 100 городских пассажирских автобусов Isuzu SAZ LE-60 в Узбекистане, сообщила пресс-служба узбекско-кыргызского Фонда развития (УКФР).

13 марта в офисе фонда было подписано лизинговое соглашение с мэрией кыргызстанского города Оша. Фонд предоставит финансирование для приобретения низкопольных пассажирских автобусов, которые производятся Самаркандским автомобильным заводом (SamAuto).

Этими автобусами будет расширен и модернизирован автопарк общественного транспорта Оша.





Соглашение стало вторым для фонда развития. В конце февраля УКФР объявил о подписании договора с ЗАО «Акун» по предоставлению в лизинг 10 среднетоннажных грузовиков марки Isuzu производства SamAuto.

В ноябре 2023 года представители Комитета по туризму и Фонда развития туризма Кыргызстана обсуждали организацию дополнительных рейсов из Оша до границы с Узбекистаном за счёт поставки автобусов, выпускаемых SamAuto, пишет Spot.

Узбекско-кыргызский Фонд развития был учреждён в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 11 марта 2021 года в рамках двустороннего саммита на высшем уровне в Ташкенте.

Управление фондом осуществляет совет и правление. В частности, в совет входят два представителя со стороны Кыргызстана и три — Узбекистана, а в правление — два гражданина Узбекистана и три — Кыргызстана.