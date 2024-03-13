Инфляционные ожидания населения Узбекистана по итогам февраля снизились второй месяц подряд, сообщил Центральный банк. Ценовые ожидания населения на следующие 12 месяцев в среднем составили 13% (-0,1% к январю), а у предпринимателей они не изменились — 12,7%.





Самарканд стал лидером по самым пессимистичным инфляционным ожиданиям. Жители этого города ожидают инфляцию на уровне 15,8% (+1,1%), но бизнес улучшил свой прогноз до 16% (-1,1%). Высокие темпы роста цен также ожидают жители и бизнес Ташкента — 15,7% (+1%) и 15,1% (+0,4%), а также Сырдарьинской области — 13,8% (+0,3%) и 13,4% (+1,3%).

Самые оптимистичные ожидания в Каракалпакстане: 9,7% (-1,5%) у населения и 9,6% (-1,7%) у бизнеса.





В февральских опросах главным фактором, который может повлиять на рост цен, осталось изменение курса валюты: у населения — 56% (в январе — 55%), у предпринимателей — 59% (57%).

Резко выросла доля респондентов среди населения, которые считают, что на рост цен в следующие 12 месяцев повлияет подорожание топлива и энергии — так думают 54% опрошенных (49%), рост зарплаты и пособий — 38% (24%), рост транспортных расходов — 33% (29%).





Бизнес тоже считает, что на инфляцию повлияет подорожание топлива и энергии — 49% (43%), коммунальных услуг — 37% (35%), увеличение транспортных расходов — 35% (33%).

Пенсионеры за месяц стали оптимистичнее по поводу инфляции на следующие 12 месяцев и ожидают роста цен в среднем на 13,2% (в январе — 15,2%), а работники в сфере медицины ухудшили свои прогнозы с 12,8% до 15,5%.





Инфляционные ожидания среди групп населения с доходом 10−15 млн сумов продолжают расти — с 13,9% до 14,2%, с доходом выше 15 млн сумов — с 15,9% до 16,1%. В других группах с более низким уровнем доходов ожидания по росту цен снизились.