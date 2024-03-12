Как минимум девять российских регионов подверглись атакам беспилотников за последние сутки. Налёт дронов начался ночью 12 марта и продолжался в течение дня.

Министерство обороны РФ утром заявило об уничтожении и перехвате 25 беспилотников «самолётного типа» над семью областями: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской.

Об атаках дронов сообщили губернаторы ещё двух регионов — Нижегородской и Воронежской областей России, отмечает Русская служба Би-би-си. Там пострадали топливные объекты.

В Орле в результате падения беспилотника на нефтехранилище произошёл пожар. Его площадь составила 100 кв.м. Власти эвакуировали 17 человек из близлежащих домов.

В Нижегородской области, по сообщениям российских СМИ, дроны упали на территории завода «Лукойла» в городе Кстово, после чего возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Как уточняет Reuters, речь идёт об установке, которая обеспечивает не менее половины от переработки всего завода.

В Белгороде дрон попал в здание администрации города, пострадали два человек. Ещё один беспилотник упал на крышу торгового центра в районе городского вокзала, там пострадавших нет.

Власти Украины пока не комментировали эти заявления российской стороны.

Утром 12 марта также появились сообщения, что сформированные из россиян воинские формирования попытались зайти на территорию России в Белгородской и Курской областях, пишет «Агентство» со ссылкой на российские провоенные каналы. При операции использовалась бронетехника. Об участии в пересечении границы сообщили легион «Свобода России», «Сибирский батальон» и Руссский добровольческий корпус.

Минобороны РФ заявило о попытке прорыва границы страны в этих двух регионах. По данным военного ведомства, около 3:00 ночи были отбиты атаки на трёх направлениях в Белгородской области, а после 8:00 утра — ещё четыре атаки групп, которые пытались прорваться на территорию Курской области. ФСБ России, в свою очередь, утверждает, что были убиты свыше 100 диверсантов, уничтожено шесть танков и 20 бронемашин.

За последнее время это наиболее заметная попытка захода диверсантов на территорию России. Впервые атака произошла в Белгородской области в мае 2023 года.

Как и в случае с налётом беспилотников, Украина не комментировала эти сообщения. В украинской разведке лишь заявили, что упомянутые вооружённые формирования «действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ».