Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины.

«Вооружённые силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — добавил он. До этого Вячеслав Гладков также сообщил, что ВСУ с утра обстреливают Грайворонский городской округ.

Несколькими часам ранее 22 мая легион «Свобода России» (по некоторым данным, воинское подразделение ВСУ, сформированное из российских добровольцев) и Русский добровольческий корпус (также предположительно включает россиян, участвующих в войне на стороне Украины) заявили, что «полностью освободили населённый пункт Козинку Белгородской области».

Спустя полтора часа в канале появился новый пост: «Гора-Подол (село в Грайворонском районе — ред.) пройдена! Легион с РДК приступили к штурму населённого пункта Грайворон Белгородской области».

До этого легион опубликовал обращение к жителям приграничных районов: «Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. В отличии от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!»

В Telegram-канале Русского добровольческого корпуса, который уже предпринимал «вылазки» на территорию РФ, в понедельник публиковались сообщения о том, что «бойцы РДК снова в России».

Ситуацию в Белгородской области изданию «Суспільне» прокомментировали в Главном управлении разведки Украины.

Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты украинского гражданского населения, сказал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, операцию производят исключительно граждане России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о «попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область».

«Идёт работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно», — цитирует его РИА Новости.