Президент Шавкат Мирзиёев 23 ноября подписал указ о дополнительных мерах по озеленению и обеспечению экологической устойчивости за счёт реализации программы «Яшил макон» в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

С 2024 года не менее 50% средств, выделяемых из госбюджета на программу, будет направляться на создание общественных парков и садов. Общественность сможет выдвигать инициативы стоимостью до 250 млн сумов в рамках проекта «Мой сад» через портал «Открытый бюджет» с предоставлением дислокации и снимков площадей. Формирование проектов и голосование будет проходить ежегодно в январе-феврале.

Земли вдоль рек, каналов, автомобильных и железных дорог, на неиспользуемых участках государственных органов и организаций, в том числе учреждений здравоохранения и образования (за исключением земель лесного фонда) будут выделяться под сады.

Они будут создаваться в рамках прямых двусторонних договоров сроком до 10 лет между владельцами и пользователями этих земель, а также инициативными гражданами и юрлицами. При этом деревья должны высаживать на обочине дорог минимум в пять рядов. Часть выращенных деревьев (до 30% в год) можно использовать в промышленных и строительных целях.

Республиканские и местные органы исполнительной власти смогут получать земли для создания зелёных насаждений на праве постоянного пользования.

В 2024 году планируется вырастить новые саженцы на 1500 га земель лесного фонда за счёт привлечения минимум 10 тысяч человек на основе надомничества. К каждому из них будет прикрепляться до 5 га земель на основе договора.

Кроме того, будет создана платформа «Зелёный платёж», через которую можно будет сделать добровольное пожертвование для организации посадки деревьев и кустарников по заявкам физических и юридических лиц. Для этого будет создан Зелёный благотворительный фонд, который возглавит министр экогологии.

Более того, ежегодно будет проводиться конкурс по озеленению «Самая зелёная махалля» в Узбекистане. За счёт средств Экологического фонда наградят 14 лучших махаллей, которые получат по 500 млн сумов на посадку и полив деревьев, а также создание общественных парков, а также по электромобилю каждому органу самоуправления граждан в служебных целях.

В 2024—2026 годах вокруг города Ташкента планируется создать «зелёные пояса» общей площадью 441 га. Хокимиятам совместно с Минэкологии и Комитетом по автодорогам поручено принять меры по созданию зелёных насаждений в 2024—2026 годах.