Следственный отдел при ОВД Шафирканского района Бухарской области 1 марта предъявил дополнительное обвинение местной жительнице С. Н., истязавшей своего ребёнка длительное время. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Как сообщалось ранее, в январе омбудсман получила информацию и видеодоказательства о том, что С. Н. укладывала своего шестилетнего ребёнка в бешик (колыбель), привязывала его и избивала палкой и другими предметами.

Тогда было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия в действиях С. Н. были также выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 104 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Сейчас предварительное следствие завершено, материалы дела направлены в Шафирканский районный суд по уголовным делам для принятия правового решения, говорится в сообщении.