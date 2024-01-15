Жительница Шафирканского района Бухарской области С. Н. на протяжении более полутора лет избивала и мучала своего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой, которая получила информацию и видеодоказательства об этом.

В ходе доследственной проверки, проведённой районным ОВД, было установлено, что С. Н. укладывала своего ребёнка (2018 года рождения) в бешик (колыбель), привязывала его и избивала палкой и другими предметами. Это продолжалось минимум с марта 2022 года по ноябрь 2023 года.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Детский омбудсман продолжит следить за надёжным обеспечением интересов ребёнка», — говорится в сообщении.