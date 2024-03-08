В столицу Венгрии 7 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов, сообщает ИА «Дунё». Он стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией в Будапеште.

До назначения он работал начальником Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза МИД Узбекистана.

Ему 46 лет. Окончил университет Бирмингема (Великобритания), Ташкентский государственный юридический университет (магистратура), курсы по подготовке переводчиков Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

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Трудовую деятельность начал в Хорезмской области, где родился и вырос. В системе МИДа работает с 2004 года. Начинал в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, позднее был референтом Управления по сотрудничеству со странами Европы МИДа и прошёл все ступени дипломатической службы до начальника управления. Работал в посольстве Узбекистана в Брюсселе.

Узбекистан открыл посольство в Будапеште в марте 2023 года. До этого послом Узбекистана в Венгрии по совместительству был посол в Австрии. Посольство Венгрии в Ташкенте действует с 2017 года.