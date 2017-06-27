Венгрия открыла посольство в Ташкенте

В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия и поднятия над зданием венгерского посольства флагов Венгрии и Европейского союза.

Министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто участвовали в официальной церемонии открытия и поднятия над зданием венгерского посольства в Ташкенте флагов Венгрии и Европейского союза.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на церемонии выступили посол Венгрии Петер Санто, главы МИД Узбекистана и Венгрии.

Приветствуя венгерскую делегацию, Абдулазиз Камилов в своем выступлении выразил уверенность, что посольство Венгрии будет играть активную роль связующего звена между нашими странами по содействию дальнейшему укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества.

«Нынешний визит Министра Петера Сийарто, который проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, в Узбекистане рассматривают в качестве знаменательного события в двусторонних отношениях. Он подтверждает наличие обоюдного интереса и стремления придать динамизм узбекско-венгерскому сотрудничеству, традиционно развивающемуся в духе дружбы, равноправия и взаимного учета интересов», — говорится в сообщении.

Абдулазиз Камилов с удовлетворением отметил состоявшиеся во вторник весьма конструктивные и продуктивные переговоры венгерской делегации в Кабинете Министров, с руководством министерств иностранных дел, внешней торговли, сельского и водного хозяйства, Государственного комитета по инвестициям и Торгово-промышленной палаты нашей страны, в ходе которых обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

«Хочу выразить уверенность, что сегодня мы открываем новую страницу в истории узбекско-венгерских отношений и продолжим совместную работу по активному продвижению взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между нашими странами», — сказал глава МИД Узбекистана.