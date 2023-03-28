В столице Венгрии Будапеште в понедельник прошла церемония открытия посольства Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В мероприятии приняли участие и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Над и другие официальные лица.





Расширение взаимодействия с Венгрией является одним из важных направлений дипломатии Узбекистана, отметил на церемонии Бахтиёр Саидов.

Петер Сийярто выразил уверенность, что деятельность посольства будет способствовать расширению и обогащению узбекско-венгерских отношений.

До этого послом Узбекистана в Венгрии по совместительству был посол в Австрии.

Венгрия открыла посольство в Ташкенте в 2016 году.

На переговорах глав МИД Узбекистана и Венгрии, предшествовавших открытию посольства, обсуждалось развитие отношений двух стран в разных сферах.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в сфере культурного наследия.