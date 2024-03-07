С 1 апреля отменяется нулевая ставка НДС на услуги теплоснабжения, напомнила пресс-служба Veolia Energy Tashkent.

Напомним, что «нулевая» ставка НДС с этой даты также отменяется по услугам водоснабжения, канализации и санитарной очистки. Эти изменения были внесены в Налоговый кодекс Узбекистана в начале года.

Что это значит?

С 1 апреля при оплате за услуги отопления и горячего водоснабжения к установленному тарифу добавится 12% НДС (налог на добавленную стоимость). Ранее оборот по оказанию этих услуг облагался НДС по нулевой ставке.

Куда поступает НДС?

НДС поступает в государственный бюджет и не является частью тарифа на теплоснабжение.

Повлияет ли НДС на авансовые платежи (предоплату)?

Повлияет, но только с 1 апреля 2024 года. В данном случае не подлежит перерасчёту именно тариф. НДС является налогом, а не частью тарифа, поэтому с 1 апреля все начисления за услуги теплоснабжения будут производиться с НДС.

Расчёт НДС при реализации тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьями 242 и 265 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

Налоговый комитет опубликовал видео с разъяснениями о влиянии отмены нулевой ставки по НДС на тариф.

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