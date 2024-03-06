Температурный режим февраля в Узбекистане в этом году был неоднородным. Первая половина месяца, за исключением самого его начала (1−4 февраля) была очень тёплой — в среднем на 7−8 градусов Цельсия, а по северным областям на 10−12 градусов теплее нормы, сообщил Узгидромет.

В отдельные дни максимальная температура воздуха, даже по северу страны, достигала +20…+23 градусов, а по южным районам — +24…+26 градусов.

Согласно климатическим данным, такая температура больше характерна для середины весны, чем для окончания зимы. Но в истории метеорологических наблюдений бывали годы, когда температура воздуха в феврале повышалась до +25…+27 градусов, по югу — до +29…+32.

16−17 февраля вторжение холодного арктического воздуха резко понизило температурный фон, и вся вторая половина месяца в среднем была на 5 градусов холоднее нормы.

В самые холодные ночи этого периода температура воздуха понижалась до −5…−10 градусов, по югу — до 0…-4, по северу — до −12…−15 градусов.





Такие значения температуры в феврале — вполне обычное явление. Ведь даже в этом веке бывали феврали, когда ночная температура понижалась до −15…−20 градусов, по северу — до −25…−30.

Средняя месячная температура февраля в этом году по большей части территории Узбекистана оказалась близкой к среднемноголетним значениям. По северу страны февраль был на 1,5−2 градуса теплее климатической нормы.

Месячное количество осадков по большей части территории Узбекистана было меньше, местами около нормы, по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Кызылкумов значительно меньше нормы (менее 30%).

В тёплый период месяца (с 5 по 15 февраля) осадки выпадали редко, по равнинной территории — только в виде дождя и были, в основном, небольшой интенсивности.

В самом начале и во второй половине месяца осадки выпадали чаще, в основном в виде снега, и были более интенсивными. В этот период по равнинной территории страны часто образовывался снежный покров. По числу дней со снежным покровом февраль оказался самым снежным за прошедшую зиму.

В горных районах снежный покров сохранялся в течение месяца. В горах Ташкентской и Наманганской областей высота снега на конец месяца составляла 70−115 см, по горным районам Кашкадарьинской области — 30−50 см, что соответствует среднемноголетним значениям, но на 15−25% меньше, чем в конце февраля прошлого года.

Какой была зима в Узбекистане

Зимний сезон 2023−2024 оказался тёплым. Средняя сезонная температура воздуха была на 1,5−2,6 градусов выше климатической нормы.

Основной вклад в положительную аномалию прошедшей зимы внёс январь.

По большей части территории (кроме севера Узбекистана) январь 2024 года вошёл в тройку самых тёплых январей за всю историю метеорологических наблюдений.

Средняя месячная температура воздуха в январе превысила климатическую норму на 3−4 градуса, по северу — на 1−2 градуса.

Тёплым был и декабрь. Несмотря на значительную волну холода во второй декаде, средняя месячная температура декабря оказалась на 1,5−2 градуса, по югу — на 2,5−3 градуса выше нормальных значений.

Температурный режим февраля соответствовал среднемноголетним значениям.





Самые низкие температуры воздуха за прошедшую зиму по большей части территории были зафиксированы в декабре 2023 года. В Ташкенте минимум декабрьской температуры — -15,9 градусов даже оказался самым низким за последнее тридцатилетие.