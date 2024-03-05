Правительство США продлило срок действия новых туристических и деловых виз в США, выдаваемых гражданам Кыргызской Республики, с 5 до 10 лет. Об этом сообщается на сайте посольства США в Бишкеке.

Кроме того, отменена взаимная плата в размере 20 долларов США за подачу заявлений на получение визы B1, B2 и B1/B2 для владельцев паспортов Кыргызстана.

«Эти изменения, которые принесут пользу тысячам путешественников из Кыргызстана, демонстрируют важность, которую Соединённые Штаты придают облегчению путешествий и углублению связей между американским и кыргызским народами», — говорится в сообщении.

Посол США в Бишкеке Лесли Вигери заявил: «Эти изменения всецело направлены на улучшение услуг для кыргызского народа, упрощение путешествий между нашими странами и укрепление наших связей».

Новый 10-летний срок действия применяется к визам B1, B2 и B1/B2, выданным начиная с 4 марта. Новшество не имеет обратной силы для ранее выданных виз, а изменения срока действия и взаимности применяются только к указанным категориям виз.

Этим летом ожидается дальнейшее улучшение консульских услуг, добавили в посольстве.

Отметим, что для граждан Узбекистана визы B1, B2 и B1/B2 выдаются сроком на год. Взаимная плата (reciprocity fee) отсутствует. Стоимость оформления визы — 185 долларов.

В 2022 году посольство США в Ташкенте отказало в выдаче визы категории B (туристическая и бизнес-виза) 47,04% граждан Узбекистана, подавших заявки. Это выше показателя 2021 года, когда визу не выдали 46% узбекистанцев, но ниже пандемийного 2020 года — 74%, 2019 года — 68%, 2018-го — около 62% и 2017-го — 50%.

Посол США Джонатан Хеник в прошлом году объяснял большое количество отказов ростом общего количества заявок на получение визы. По его словам, в 2022 году было одобрено больше виз, чем когда-либо.

Он уточнял, что в выдаче виз могут отказывать, если у посольства есть основания полагать, что цель визита может отличаться от заявленной — например, туристической. Кроме того, дипломат указывал на рост числа людей, нелегально пытающихся пересечь границу с Соединёнными Штатами.