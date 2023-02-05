В 2022 году посольство США в Ташкенте отказало в выдаче визы категории B (туристическая и бизнес виза) 47,04% гражданам Узбекистана, подавших заявки. Об этом говорится в отчёте Госдепартамента Соединённых Штатов.

Это хуже показателя 2021 года, когда визу не выдали 45,98% узбекистанцам, но лучше пандемийного 2020 года — 74,14%, 2019 года — 68,06%, 2018 года — 61,76% и 2017 — 50,29%.

По итогам прошлого года в странах Центральной Азии Узбекистан занял второе место по отказам виз после Таджикистана, где разрешительный документ не выдали в 57,03% случаях. Доля отказов в Кыргызстане составил 37,85%, Казахстане — 44,02%, в Туркменистане — 35,69%.

В других странах СНГ визу выдают чаще: Азербайджан — 23,54%, Беларусь — 26,05%, Россия — 26,18%, Армения — 37,87%, Украина — 41,27% (было 15,15% в прошлом году).

Бывший посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм в 2019 году отмечал, что узбекистанцы часто просрочивают свои визы.

«Именно поэтому мы должны детально изучить каждого человека и быть уверенны в том, что он не просрочит свою визу и не останется нелегалом в стране», — указывал дипломат.

Отметим, что за прошлый год Консульский отдел посольства США в Ташкенте занял пятое место по числу одобренных виз (5511) для иммигрантов разных национальностей по программе Diversity Visa (Грин Карта) по всему миру. Первое место занимает Египет (5529) и Алжир (5526).