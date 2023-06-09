Посол США в Ташкенте Джонатан Хеник в интервью проекту Alter Ego прокомментировал высокий уровень отказов при выдаче американских виз гражданам Узбекистана.

В 2022 году посольство США в Ташкенте отказало в выдаче визы категории B (туристическая и бизнес-виза) 47,04% граждан Узбекистана, подавших заявки. Это выше показателя 2021 года, когда визу не выдали 45,98% узбекистанцев, но ниже пандемийного 2020 года — 74,14%, 2019 года — 68,06%, 2018-го — 61,76% и 2017-го — 50,29%.

«После спада в период ковида, когда нам, конечно, было очень трудно проводить личные интервью, в прошлом 2022 году мы провели беседы с большим количеством людей и выдали больше виз в 2022 году, чем до коронавируса в 2019 году. Вы знаете, что мы полностью вернулись к работе, и мы проводим собеседования с большим количеством людей, чем когда-либо. Тот факт, что претендентов больше, чем когда-либо, на самом деле является очень хорошим знаком», — сказал он.

Посол отметил, что всё больше людей заинтересованы в поездках в США, в том числе студенты и бизнесмены. Посольство намерено способствовать как можно большему количеству поездок в Соединённые Штаты, а также установлению по возможности большего количества контактов в интересах двух стран.

«К сожалению, всегда будут люди, которым будет отказано в визах. Я думаю, вы прекрасно знаете, в последние месяцы мы видели, например, многих граждан Узбекистана, отправившихся в Мексику, а затем нелегально пытающихся пересечь границу с Соединёнными Штатами. Я не думаю, что они делают это, чтобы поехать в Disneyland. Верно? Они делают это, потому что видят экономические возможности в Соединённых Штатах, которые легально им не доступны по туристической визе», — отметил посол.

Джонатан Хеник отметил, что миллионы граждан Узбекистана из-за сложной экономической ситуации на родине работают в России, чтобы содержать свои семьи.

«И естественно, что граждане Узбекистана будут искать экономические возможности в США и других странах. Но, конечно, вы знаете, что у нас есть обязательства, данные нам Конгрессом США, и мы должны убедиться, что все, кто направляются в Соединённые Штаты по визе, будь то туристическая виза или студенческая виза, едут по этим визам законно. Поэтому когда кто-то подаёт заявление на получение визы, но нам ясно, что его намерение состоит не в том, чтобы поехать в качестве туриста в Соединённые Штаты, а по какой-то другой причине, мы, к сожалению, по закону обязаны отказать им в этой визе», — объяснил он.

Дипломат не смог назвать точно число узбекистанцев, которые пытались незаконно пересечь границу США.

«Я не знаю точного числа. Я думаю, около тысячи, которые мы видели. Честно говоря, это очень опасный вариант. И я бы отговорил любого из ваших зрителей от рассмотрения такой возможности. Будь то в Мексике или где-то ещё, всегда есть готовые на всё преступники, которые используют таких людей, дают им обещания, которые они не могут выполнить. Путь по суше, через границу тоже очень и очень опасен, и, конечно, вы знаете, нет никаких гарантий, что вас просто не отправят обратно, причём с большими затратами для вас самих», — предупредил посол.

Он напомнил, что Узбекистан в последние годы всегда был в первых строчках среди стран по количеству людей, которые выиграли по программе Diversity Visa (грин-карта).

«И это, конечно, легальный способ попытаться найти возможности в Соединённых Штатах. Есть и другие способы, например, студенты, которые едут в США, имеют возможность работать в течение определённого периода после окончания их студенческой визы. И вы знаете, что есть даже возможность легально работать в США, если вас спонсирует бизнес-субъект в США», — заявил он.

В 2022 году посольство США в Ташкенте «одобрило больше виз, чем когда-либо прежде», отметил дипломат.