Переговорная группа по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию объявила о подписании протоколов по доступу на рынок с тремя странами — Японией, Израилем и Доминиканской Республикой — и завершении переговоров с Таиландом в рамках 13 министерской конференции ВТО, проходившей 26−29 февраля в Абу Даби. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службу заместителя заместителя премьер-министра Жамшида Ходжаева.

26 февраля специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов подписал протоколы со статс-министром иностранным дел Японии Цужи Кёто и постоянным представителем Доминиканской Республики при ВТО и ЮНКТАД Хосе Санчес Фангом.

27 февраля заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев и министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат подписали протокол об одобрении Израилем условий доступа на рынок.





Таким образом, Узбекистаном всего завершено переговоров с 11 странами-членами ВТО. Из указанных 11 стран-членов, с 9 странами подписаны протоколы о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок и с оставшимися 2 странами (Шри Ланка и Таиланд) начаты процедуры согласования проекта протокола.

Ранее в ноябре 2023 года сообщалось о подписании протоколов с тремя странами — Турцией, Монголией и Саудовской Аравией.

Спецпредставитель Президента Узбекистана по вопросам ВТО А. Урунов уточнил «Газете.uz», что двусторонние переговоры Узбекистана в рамках вступления в ВТО зависят от числа «заинтересованных» членов ВТО, с которыми ведутся переговоры по условиям доступа на рынок.

«Все члены ВТО имеют право вступать в двусторонние переговоры со вступающей в организацию страной. Но на практике не все так делают. Исходя из масштаба экономики вступающей стороны и торговых отношений со странами-членами ВТО, проявляют интерес разное число государств. Например, у стран Африки почти нет торговых отношений с Узбекистаном, они не проявляют особого интереса», — пояснил спецпредставитель Президента.

Как он отметил, основной интерес проявляют те страны, которые являются традиционными торговыми партнёрами Узбекистана.

«И они требуют выполнения некоторых условий для вступления в ВТО, чтобы для себя получить больший доступ к рынку вступающей страны. Например, с маленькими странам при вступлении в ВТО могут проявить интерес 10−15 стран. В частности, у Восточного Тимора имелись 12−13 стран по переговорам. В случае Узбекистана речь идёт о нескольких десятках стран, которые проявляют интерес к переговорам», — заявил он.

Азизбек Урунов отметил, что с марта прошлого года в общей сложности завершены переговоры с 11 странами.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что страна непременно должна вступить ВТО в рамках стратегии по удвоению экспорта страны. Он ожидал, что в 2023 году власти смогут добиться весомых результатов по вступлению в международную организацию.

Узбекистан начал инициативу по вступлению в ВТО в 1994 году, однако приостановил процесс в 2005 году. В 2020 году работа по вступлению в организацию была возобновлена и проведена первая встреча с рабочей группой.