В феврале 2024 года в Узбекистане зарегистрирована рекордно низкая за последние восемь лет инфляция в 0,32%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это самый низкий показатель минимум с 2016 года (февраль 2016 года — 0,8%, 2017 года — 1,4%, 2018 года — 1,1%, 2019 года — 1,6%, 2020 года — 0,84%, 2021 года — 0,64%, 2022 года — 0,51%, 2023 года — 0,54%).

В годовом выражении (к февралю 2023 года) инфляция замедлилась до 8,35% — минимум с июня 2016 года.

В феврале цены на продовольственные товары поднялись на 0,2%, на непродовольственные — 0,2%, стоимость платных услуг выросла на 0,7%.

По данным Статагентства, наблюдалось снижение цен почти по всем основным видам товаров. В частности, яйца подешевели в среднем на 1,9%, подсолнечное масло — на 1,1%, сахар и мука — на 0,7%, говядина и баранина — на 0,4%, рис — на 0,2%. Молоко подорожало на — 0,2%.

При этом в годовом выражении цены на молоко выросли на 12,2%, яйца — 11,6%, сахар — на 10,1%, рис — на 31,3%.

За прошлый месяц среди плодоовощей огурцы стали дороже на 12,3%, богарский перец — на 11,7%, баклажаны — на 6,1%, помидоры — на 5,9%, чеснок — на 4%.

Картофель стал дешевле на 0,9%, лук — на 1,1%, морковь — на 1,8%, капуста — на 3,1%, бананы — на 9,2%.

В феврале цены на алкогольные напитки повысились на 0,9%, табачные изделия — на 1%.

В прошлом месяце зафиксировано повышение тарифов на холодную воду и канализации в Ташкентской области, что отразилось на приросте общих цен по республике на 1,5%. Плата за вывоз бытовых отходов в феврале 2024 года в среднем по стране стала выше на 9,4% (за январь и февраль — на 29,2%).

Крупные бытовые приборы прибавили в цене в среднем 1%, кухонная техника — на 2,8%.

Если медицинские маски и перчатки подешевели на 3,2%, то антибиотики стали дороже на 12,7% (в январе было +1,3%).

По данным Статагентства, в феврале бензин подорожал на 1,1% (в январе — на 1,2−6,4%, за год — на 23,3%), хотя только UNG Petro повысил цены на 2,9% — до 7000 сумов, пропан — на 1,4% (15,7%), цены по метану не изменились (за год +20,5%).

Стоимость авиа- и железнодорожных билетов за месяц снизилась на 0,3% и 1,5%, что обусловлено волатильностью национальной валюты.

С февраля в Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях и в Ташкенте повысилась плата в частных детских садов, попавших в выборочное обследование цен. Цены выросли на 1,6%-10,1%.

Рост цен в общепите колебался в пределах 0,3%-0,4%.

Услуги по переводу денег через банки стали дороже на 0,7%.