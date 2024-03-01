Кадамбай Султанов завершил свою дипломатическую миссию посла в Латвии и одновременно в Литве, Финляндии и Эстонии, сообщает ИА «Дунё»

До его отбытия в Ташкент он провёл прощальные встречи с главой протокола МИД Латвии Раймондсом Янсонсом, директором департамента МИД Литвы Дариусом Латкаусуасом и генеральным секретарём МИД Эстонии Йонатаном Всевиовом.

«На встречах была дана высокая оценка продуктивной деятельности посла по укреплению двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

47-летний выпускник Университета мировой экономики и дипломатии Кадамбай Султанов был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Латвии в 2019 году. До этого он служил советником посольства Узбекистана в США.

В 2020 году он был назначен по совместительству послом в Финляндии и Эстонии (став первым послом Узбекистана в этой стране), а в 2021 году — в Литве.