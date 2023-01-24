Автор блога Troll.uz Умид Гафуров 22 января опубликовал видео с места строительства комплекса Bukhara City в Бухаре, в котором рассказал, что территория выглядит заброшенной.

Проект был презентован президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в конце марта 2019 года. Его стоимость оценивалась в 225 млн долларов. На 46 га земли рядом со Старым городом планировалось построить многоэтажные дома с детскими площадками (310 тысяч кв. м), торговые центры (50 тысяч кв. м), банки (10 тысяч кв. м), конференц-залы и библиотеки (10 тысяч кв. м.), а также социальные объекты (35 тысяч кв. м).





Ожидалось, что в результате реализации проекта будет создано 6000 рабочих мест, около 3000−3500 семей будут обеспечены жильём, будут построены 3 крупных торговых центра, 8 социальных объектов, около 50 офисов и бизнес-центров.

Строительством Bukhara City должна была заняться компания Mustahkam Qurilish Bizness совместно с иностранным партнёром из Турции. Инвесторы обещали финансировать проект без привлечения банковских кредитов.





Спустя почти четыре года проект находится далеко от завершения. По словам Умида Гафурова, на пустынной территории имеются только гостиница Turon City Plaza и несколько недостроенных домов.

Он сообщил, что фотографировал площадку и общался с людьми в 2022 году, но с тех пор никаких изменений в реализации проекта не произошло.

Территория комплекса, фото сделано в 2022 году.

Блогер призвал хокимият Бухарской области до того, как реализовать проект туристического центра Бухары (его планировалось построить в центре города, но после недовольства жителей решено перенести в другое место), презентовать Bukhara City и пригласить на открытие президента страны.

«Сначала покажите проделанную работу президенту, поскольку народ уже видел, но президент ещё нет. Если информация дойдёт до него, может, после этого он даст разрешение на туристический сити», — отметил блогер.

Реакция хокимията

Хокимият города Бухары опубликовал комментарий в ответ на видеоролик. В нём говорится, что строительство делового и жилого комплекса Bukhara City на территории 83 га (ранее сообщалось о 46 га), которая ранее «неэффективно» использовалась производственными и другими объектами, предусмотрено постановлением Кабинета министров от 8 июля 2019 года. Основные проектные документы на основе единой концепции комплекса разработала турецкая компания Studio Vertebra.

По данным хокимията, наряду с иностранными инвесторами проекты на территории комплекса реализуют около 20 местных предпринимателей.

На территории комплекса, который, как ожидается, станет «уникальным образцом торговли и обслуживания высокого уровня», завершено строительство торгового центра Karvon Shopping Centre, который включает в себя 1717 магазинов розничной торговли, 36 предприятий общественного питания, а также более 100 пунктов бытового и технического обслуживания, авиа- и железнодорожные кассы, отделения банков, развлекательные и информационные центры, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о полном завершении строительства четырёхзвездочной гостиницы Turon Plasa на 102 номера и 200 мест, 9-этажного дома на 80 квартир рядом с гостиницей, 9-этажного дома на 49 квартир и 7-этажного дома на 35 квартир от ООО «Строй Само», 8-этажного дома на 64 квартиры от Бухарского железобетонного комбината.

В настоящее время приёмные комиссии готовят заключения о вводе в эксплуатацию данных объектов, сообщили в хокимияте.

Умид Гафуров отметил «Газете.uz», что строительство Karvon Shopping Centre после сноса рынка «Карвон» началось ещё до презентации Bukhara City. По его словам, ТЦ «не работает, там ничего нет».

Хокимият заявил, что в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями начатые строительные работы на территории комплекса были приостановлены более года.

«Несмотря на это, постоянно изучаются проблемы, связанные с ускорением строительных работ, и принимаются меры по их решению. Вместе с тем разработаны проекты обеспечения комплекса сетями внутренних и внешних инженерных коммуникаций, ведутся строительные работы», — отметили в городской администрации.

Спутниковые снимки территории комплекса. Источник: Troll.uz.