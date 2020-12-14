В Узбекистане планируется построить 413-метровый мост через Амударью, который соединит Хорезм с Каракалпакстаном, а также 79-километровую железную дорогу из Шаватского района в Караузякский. Об этом стало известно на совещании с активом Хорезмской области под председательством президента Шавката Мирзиёева 13 декабря.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие три года будет отремонтировано 2370 километров внутренних автодорог.

Схема моста. Фото: «Узбекистан 24».

Председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Хусниддин Хосилов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» уточнил, что новый мост длиной 412,7 метров через Амударью будет совмещенным, то есть предназначен и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта. По его словам, новый объект сократит расстояние на 240 км и время в пути грузов на 6 часов. Кроме того, ожидается снижение издержек при перевозке грузов на 150 млрд сумов.

«Если средний объем грузоперевозок между Хорезмом и Каракалпакстаном составляет около 12 миллионов тонн, то строительство моста и железной дороги создаст возможность для увеличения объема до 20−25 миллионов тонн до срока окупаемости проекта», — сказал он.

Глава «Узбекистон темир йуллари» сообщил, что президент дал поручение начать строительные работы с января и выделил необходимые средства.