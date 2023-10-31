Президент Узбекистана назначил трёх новых заместителей министру сельского хозяйства Иброхиму Абдурахмонову, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В представлении новых руководителей принимал участие советник президента по вопросам кадровой политики — директор Агентства развития государственной службы Гофуржон Мирзаев.

Гофуржон Мирзаев и Иброхим Абдурахманов.

Азимжон Соатмурод угли Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого с марта 2021 года он работал первым заместителем министра водного хозяйства.

Азимжон Назаров (1976 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1997) и Техасский университет сельского хозяйства и механики (США, 2000). В 2018—2021 годах работал заместителем министра инновационного развития.

Акмал Косимов, работавший заведующим сектором по развитию агропромышленного комплекса в Администрации президента, стал заместителем министра сельского хозяйства.

Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого он работал в подчинении у Иброхима Абдурахманова начальником Департамента по финансам, экономике и инвестициям в Министерстве высшего образования, науки и инноваций. В прошлые годы он также занимал должность исполнительного директора Фонда инновационного развития и инновационных идей.

На прошлой неделе министром сельского хозяйства стал Иброхим Абдурахмонов, ранее занимавший пост министра высшего образования, науки и инноваций. Он заменил Азиза Воитова, который возглавлял Минсельхоз с августа 2022 года.