Национальное агентство социальной защиты, Министерство юстиции Узбекистана и ЮНИСЕФ 10 октября представили законопроект о защите детей от всех форм насилия. Круглый стол высокого уровня посетил корреспондент «Газеты.uz».

Участники мероприятия призвали к «быстрым и решительным действиям» по принятию законопроекта, который предусматривает развитие и внедрение многосекторальных услуг по предотвращению насилия и реагированию на него. Принятие документа должно укрепить правовые гарантии детей и усовершенствовать системы поддержки, такие как семейное консультирование, психосоциальная поддержка, обучение жизненным навыкам и доступ к безопасному жилью.

Недавнее мультииндикаторное обследование, проведённое ЮНИСЕФ, показало, что две трети детей в возрасте от 1 до 14 лет (62%) в Узбекистане подвергались насильственным методам воспитания (физическим наказаниям, психологической агрессии), а 33% девочек в возрасте 15−19 лет придерживаются мнения, что муж имеет право бить жену.

Шахноза Мирзиёева (справа). Фото: ЮНИСЕФ.

За девять месяцев 2023 года в Узбекистане было зарегистрировано 1240 случаев насилия над несовершеннолетними, из них 417 случаев сексуального насилия, сообщила в своей речи первый заместитель директора Агентства соцзащиты при президенте Шахноза Мирзиёева.

«Ужасает тот факт, что учащаются случаи насилия в семье. Только представьте себе, за девять месяцев текущего года 166 зарегистрированных случаев насилия над детьми были совершены со стороны родственников, в том числе близких. К сожалению, даже официальная статистика не даёт возможности объективно оценить масштабы. Реальность намного страшнее», — сказала она.

«Дети — жертвы насилия, как правило, не сообщают, что они подверглись насилию. Зачастую их останавливает страх, чувство стыда или чувство преданности семье. Особенно в случае, когда агрессором выступают самые близкие для ребёнка люди», — отметила Шахноза Мирзиёева.

Она обратила внимание, что даже если о фактах жестокого обращения с детьми в семье знают в школе, люди всё равно проявляют равнодушие к судьбе ребёнка и не уведомляют ни органы опеки, ни правоохранительные органы.

Представитель руководства Агентства соцзащиты добавила, что по мере того, как расширяется доступ к интернету, насилие над детьми принимает новые формы, такие как кибербуллинг и сексуальная эксплуатация онлайн, которые имеют «тяжёлые и часто судьбоносные последствия».

«Хотелось бы также обратить внимание правоохранительных органов на необходимость усиления профилактики насилия, улучшения реагирования и работы с агрессором. Мы должны перестать закрывать глаза на эту проблему», — подчеркнула Шахноза Мирзиёева. Она добавила: «Мы хотим нарушить молчание в отношении данной острой проблемы, изменить установки в обществе, из-за которых оно до сих пор существует».

Первый замдиректора агентства перечислила аспекты, которые, по её мнению, должны быть обязательно отображены в законопроекте о защите детей от насилия:

1. Кардинальное ужесточение мер в отношении лиц, совершивших насилие в отношении детей. «Пора изучить международный опыт по введению более жёстких мер по предупреждению сексуального насилия в отношении детей. Например, в ряде стран введена добровольная и принудительная химическая кастрация, а также браслеты для пожизненного отслеживания лиц, совершивших сексуальное насилие, реестры лиц с высоким риском сделаны публичными. Предлагаю изучить этот вопрос и разработать соответствующие предложения с учётом всех мнений», — сказала Шахноза Мирзиёева.

2. Усиление ответственности должностных лиц в случае сокрытия фактов или отсутствия реагирования на обращения о случаях насилия. «Мы знаем, что, к сожалению, это продолжает происходить довольно часто», — подчеркнула она.

3. Расширение перечня детей, которые находятся в риске насилия, в том числе за счёт детей, чьи родители длительное время отсутствуют, детей трудовых мигрантов.

4. Чёткое обозначение функций новой социальной службы и взаимодействия с правоохранительными и другими органами в части обеспечения прав детей.

5. Сокращение времени выдачи охранного ордера и улучшение реагирования на случаи насилия.

6. Обеспечение конфиденциальности сведений о жертвах насилия на всех этапах.

7. Необходимо обратить внимание на такую актуальную тему, как буллинг.

Шахноза Мирзиёева подчеркнула, что за девять месяцев этого года в результате насилия погибли 22 ребёнка. «Их уже не спасти. Считаю, что жизненно необходимо ускорить принятие обсуждаемого сегодня закона, чтобы помочь тем детям, которых ещё можно спасти», — сказала она.

На круглом столе также выступила региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис, находящаяся с первым визитом в Ташкенте.

Регина Де Доминицис и глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. Фото: ЮНИСЕФ.

«Этот закон, если он будет принят, сможет изменить жизнь детей Узбекистана, защищать, воспитывать и дать им возможность реализовать свой потенциал», — сказала она.

Представитель ЮНИСЕФ добавила, что «очень важно, чтобы формулировка и цель законопроекта отражали самые высокие стандарты защиты детей, чтобы закон был не просто словами на бумаге, а преобразующей силой для жизни всех детей в Узбекистане».

Обзор проекта закона о защите детей от всех форм насилия «Газета.uz» подготовит в скором времени.