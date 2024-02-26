Блогер Сардор Сафарбоев, публикующий ролики в TikTok и YouTube под именем Sardor gangster, получил 10 суток ареста, сообщила пресс-служба судов Кашкадарьинской области.

21 февраля Нишанский районный суд по уголовным делам признал 26-летнего блогера виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 183 (мелкое хулиганство) и 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Через два дня апелляционная инстанция Кашкадарьинского областного суда, рассмотрев жалобу блогера, оставила решение суда первой инстанции без изменений.

В конце января Нишанский суд приговорил 49-летнего блогера, руководителя ООО «Achchiq haqiqat» («Горькая правда») и администратора одноимённого Telegram-канала Абдулхакима Абжалилова к 5 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве.